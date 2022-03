Morte dei 2 cuginetti a Vittoria, annullata condanna ad autista

La Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, la sentenza d’appello che aveva condannato nel febbraio 2021 a nove anni di carcere Rosario Greco, confermando la sentenza di primo grado per duplice omicidio stradale.

L’11 luglio 2019, in Via IV Aprile, a Vittoria, Greco, alla guida del suo SUV travolse i due cuginetti, Alessio e Simone D’Antonio, entrambi di 11 anni mentre giocavano sul marciapiede davanti casa. Il primo morì sul colpo, l’altro lo stesso giorno dei funerali.

Il processo si ricelebrerà davanti alla Corte d’appello. Il 26 maggio 2020 Rosario Greco era stato condannato con rito abbreviato per duplice omicidio stradale aggravato dall’alterazione psicofisica dovuta all’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Quella sera di luglio Greco si era messo alla guida della sua auto dopo aver bevuto e assunto sostanze stupefacenti. Il suv travolse entrambi i cuginetti.

