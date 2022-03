Attinelli confermato presidente Ordine Commerialisti e revisori

Maurizio Attinelli è stato riconfermato alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori Contabili di Ragusa. L’elezione è avvenuta all’unanimità attraverso l’innovativo voto elettronico. Dal canto suo, Maurizio Attinelli, coordinatore della Conferenza degli Ordini dei Commercialisti, si era presentato con un programma elettorale che, rimanendo nel solco di quanto di buono fatto in questi anni, guarda con grande attenzione al futuro. Legalità e trasparenza sono i punti cardini da cui partire, ma in questo nuovo corso si punterà molto sulla formazione e alle relazioni con altre professioni. «Ringrazio quanti hanno deciso di rinnovarmi la loro fiducia; un ringraziamento particolare, poi, voglio rivolgerlo ai colleghi che hanno fatto parte del precedente direttivo e non sono stati rieletti, grazie a loro sono state realizzate importanti iniziative». Sono state queste le prime parole da presidente di Maurizio Attinelli che aggiunge: «In questi ultimi anni l’Ordine è cresciuto tanto ritagliandosi un ruolo sempre più importante a livello provinciale e regionale. Penso al contributo dato agli Enti su alcune tematiche tecniche, contributo che ha permesso di sbloccare pratiche importanti per lo sviluppo del territorio. Continueremo, quindi, lungo il solco, ma con l’intento di fare sempre di più e meglio e, per questo, fondamentale sarà l’apporto dei nuovi volti potranno certamente dare nuova linfa a questo progetto». Il nuovo direttivo dell’Ordine dei Commercialisti e dei revisori contabili di Ragusa si è già insediato e, oltre Attinelli, ne fanno parte, Francesca Mazzola (Vice Presidente), Giuseppe Antoci (Segretario), Michelangelo Aurnia (tesoriere). E poi ancora: Pino Rosa, Giuseppe Antoci, Bruno Sallemi, Sergio Cassisi, Sonina Mallia, Carla Occhipinti, Patrizia Caccamo, Pietro Affè e Guyseppe Rosa

Nella foto da in alto a sx: Pietro Affè, Giuseppe Antoci, Bruno Sallemi, Michelangelo Aurnia, Sergio Cassisi, Giuseppe Rosa, Seduti: Sonia Mallia, Carla Occhipinti, Maurizio Attinelli, Francesca Mazzola, Patrizia Caccamo.

