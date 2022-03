Accoglienza ucraini e ospedale. Modica, chiesta riunione consiglio

I consiglieri comunali di Modica Ivana Castello, Giovanni Spadaro, Marcello Medica, Filippo Agosta ed Enrico Morana hanno chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale urgente per discutere di quanto sta facendo e ha sin ora fatto il Comune per l’accoglienza dei rifugiati e per sottrarli al pericolo dei bombardamenti; per l’organizzazione di centri di raccolta viveri, medicinali e abiti. “Non dimentichiamo – dicono – che Modica, in tema di solidarietà, ha una lunga tradizione e difficilmente soffre di incertezze e tentennamenti”.

Un secondo tema è quello che annuncia il cambio di intitolazione dell’Ospedale Maggiore in Ospedale Nino Baglieri. “Sarebbe stato completato il procedimento per intestarlo a Nino Baglieri di cui è in corso il processo di beatificazione. La cosa è estremamente delicata per essere affrontata solo dal sindaco e quasi a titolo personale. Abbate ha dichiarato che «l’intitolazione dell’ospedale a Nino Baglieri è un omaggio che tutta la Comunità vuole “dare” a un suo figlio illustre…». Siamo d’accordo, ma è stata compulsata la comunità? Come mai i consiglieri comunali che la rappresentano non sono stati coinvolti? È per tale ragione che riteniamo che l’iniziativa vada discussa nello stesso Consiglio Comunale urgente che si propone di convocare”.

