Pallamano, rinviata KeyJey Ragusa-Beenevento

E’ stata rinviata a data da destinarsi la partita tra la KeyJey Ragusa e il Benevento, valida come quarta giornata del girone di ritorno del campionato di pallamano di Serie A2. Proprio questa mattina, la federazione ha annunciato la decisione in seguito alla comunicazione di accertate positività al Covid-19 da parte della squadra campana. Da qui, la decisione di posticipare il match che si sarebbe dovuto tenere sabato pomeriggio a Benevento, con inizio alle 18,30. L’organico allenato dal tecnico degli iblei, Mario Gulino, galvanizzato dal successo casalingo contro la corazzata Fondi che fino a sabato scorso era imbattuta, avrà la possibilità di riposare sebbene resti il rammarico per il fatto che si sarebbe potuta sfruttare l’onda positiva dell’affermazione di sabato scorso. “Pazienza – sottolineano dalla KeyJey Ragusa – ne approfitteremo per rafforzare i ranghi e consolidare gli schemi in allenamento”.

