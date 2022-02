A Monterosso Almo il Carnival Party

Ottima la riuscita del Carnival Party una manifestazione ben organizzata da Milena ed Angela, due ragazze monterossane promotrici di eventi per bambini. Domenica pomeriggio piazza San Giovanni si è riempita di tante maschere e colori. “ Abbiamo sentito ancora una volta il bisogno di regalare sorrisi ai bambini – affermano Milena ed Angela- , ci mettiamo tempo e cuore in ogni cosa che facciamo”. Hanno partecipato più di cento bambini , accompagnati dai loro genitori, tutti in maschera , che hanno gioito, scherzato e ballato .

L’evento è stato arricchito dalla partecipazione del mago Giuseppe che ha stupito tutti con il suo spettacolo.

Tutti i bimbi , nel corso della manifestazione, hanno ricevuto sacchetti di coriandoli e alla fine è stato fatto un sorteggio di una gift card Toys Planet di Ragusa.

Vissuti sicuramente dei momenti di spensieratezza per tutti partecipanti . Nelle foto alcuni momenti della manifestazione.

