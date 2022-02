8 marzo. Via le iniziative dell’Asp Ragusa

L’ASP di Ragusa in occasione dell’8 marzo: Giornata Internazionale della Donna – ha organizzato un fitto programma di iniziative dedicate alla salute delle donne.

Si riparte dopo due anni di “assenza” – a causa del Covid-19 – con un’offerta di servizi sanitari: prevenzione, screening e tanto altro ancora.

Un programma reso possibile grazie all’impegno straordinario delle operatrici e operatori dell’ASP.

Iniziative che spaziano dalle strutture sanitarie del territorio, che vede in primo piano l’importante ruolo dei consultori, ma anche gli ospedali, con le numerose Unità Operative, che hanno messo in campo visite e prestazioni diagnostiche oltre a iniziative on line e in presenza. In programma anche incontri nelle scuole.

Una sinergia anche con il mondo del volontariato che assieme all’ASP svolge un’attività di collaborazione a tutto campo.

Le iniziative partono dal 1° di marzo per completarsi il 22 marzo.

Salva