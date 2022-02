Pallamano, impresa della KeyJey Ragusa. Battuta corazzata Fondi

La KeyJey Ragusa compie l’impresa. E affonda l’imbattuta corazzata Fondi. Il sette allenato da Mario Gulino ha dimostrato che con lo sport tutto diventa possibile. E la capolista, che finora non aveva perso una sola gara dall’inizio della stagione, è uscita con le pive nel sacco dalla palestra di via Bellarmino dove, sabato pomeriggio, i locali hanno giocato con una marcia in più, imponendosi con il risultato di 36-33 (19-18 il parziale al riposo). Nel primo tempo, i ragusani sono stati sempre sopra a parte un break di 4-0 degli ospiti portatisi temporaneamente avanti di una lunghezza. Ma il sette di Gulino ha immediatamente recuperato terreno ed è riuscito a sopravanzare di nuovo gli avversari. Il Fondi si è rifatto sotto nel finale del parziale, agguantando ancora una volta gli iblei. Nella ripresa, i ragusani sono entrati in campo con la stessa determinazione e per circa dieci minuti i padroni di casa hanno resistito al ritorno di fiamma del Fondi la cui straordinaria forza, però, inevitabilmente, ha cominciato a farsi sentire. Fondi ha pareggiato, portandosi addirittura sul +2. Ma Ragusa ha saputo reagire, ottenendo il pari e per qualche altro minuto rimanendo incollata agli avversari sino a che nelle battute finali Gulino ha suonato la carica e, grazie anche alle parate del portiere Tanti, ha dato vita a una fantastica rimonta. Con questo successo, la KeyJey si avvicina sempre di più alla seconda posizione nel girone C del campionato di Serie A2. “Facciamo i migliori complimenti a tutto l’organico – sottolineano dalla società iblea – perché i giocatori hanno dato il massimo, così come rivolgiamo i nostri complimenti al coach Gulino e al viceallenatore Salvatore Russo. E’ stata una grandissima vittoria, voluta con il cuore”.

