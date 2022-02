Cioccolato di Modica Igp a EXPO Dubai grazie a Origini Italia

Origin Italia, in rappresentanza dei Consorzi di Tutela dell’agroalimentare di qualità, ha preso parte al panel “Food Quality: global control system and innovative procedures” organizzato all’interno del Padiglione Italia, a Expo Dubai, in occasione del forum “People, Planet, Prosperity”. L’iniziativa, che ha visto tra i protagonisti il Ministro Stefano Patuanelli, ha riunito le agenzie governative, gli istituti di ricerca, le università e i leader del settore per affrontare le tematiche relative al connubio “innovazione sostenibile e filiere di qualità”.

Origin Italia ha illustrato i progetti intrapresi in questi anni dai Consorzi di Tutela nel campo dei controlli della filiera DOP IGP attraverso la relazione dell’Avv. Simone Calzi in rappresentanza del Gruppo Legale.

Per l’occasione sono state presentate alcune esperienze significative realizzate dai Consorzi di tutela italiani, tra cui quelle relative al Passaporto Digitale, il sistema anticontraffazione e tracciabilità per l’agroalimentare DOP IGP, realizzato dalla partnership tra Poligrafico e Zecca dello Stato, CSQA Certificazioni e Fondazione Qualivita per le filiere del Cioccolato di Modica IGP e dell’Aceto Balsamico di Modena IGP.

Il Cioccolato di Modica IGP è stato il primo prodotto food ad applicare, fin dall’avvio della produzione certificata IGP, nel 2019, il passaporto digital. Si tratta di un progetto innovativo che il Consorzio ha voluto avviare in collaborazione con Csqa IPZS e Fondazione Qualivita, con l’obiettivo di portare a valore il sistema di controllo della IG attraverso un duplice sistema costituito dai contrassegni del poligrafico dello stato, applicati in ciascuna barretta di cioccolato di Modica Igp e l’App Trust Your Food®. I contrassegni indentificano ogni singola barretta e, attraverso nuove tecnologie informatiche e informative, rappresentano una frontiera innovativa con l’obiettivo di rendere sempre più efficienti i controlli e consentire una comunicazione immediata con il consumatore.

