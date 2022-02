Coppa Italia eccellenza. Domani la premiazione del Ragusa calcio

Un risultato così non poteva passare inosservato. Ed ecco perché in occasione della storica vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza a livello regionale, domani, sabato 26 febbraio, in piazza San Giovanni, nel cuore del centro storico, ci sarà, a partire dalle 20, la premiazione ufficiale della squadra e dei dirigenti dell’Asd Ragusa calcio 1949. L’appuntamento arriva dopo il successo di mercoledì scorso al Fresina di Sant’Agata di Militello con il Mazara. Sarà presente anche la Giunta municipale con in testa il sindaco Peppe Cassì. “Abbiamo voluto con forza – dice Antonio Licitra, direttore marketing della società azzurra – organizzare questo momento perché lo intravediamo come un primo momento per consolidare la vicinanza della città alla squadra dopo il raggiungimento di un così prestigioso successo sportivo a livello regionale. E’ una bella soddisfazione che vogliamo condividere con tutti i ragusani e quale miglior modo di farlo se non muoverci lungo questa direzione. Per cui, vi aspettiamo numerosi per gridare tutti assieme “Forza Ragusa” e alzare nuovamente al cielo la Coppa Italia”. E il direttore generale Alessio Puma aggiunge: “Non ci sono dubbi sul fatto che la conquista di questo trofeo ha un sapore storico per l’intera città. Ed è quindi giusto che lo stesso possa essere degnamente celebrato. Ci daremo come sempre da fare con la consapevolezza di stimolare il più possibile l’abbraccio dell’intera città. Perché soltanto se si procede tutti assieme verso la stessa direzione, si raggiungono obiettivi importanti. E noi ne vogliamo concretizzare ancora tanti altri visto che è una grande passione a muoverci”.

