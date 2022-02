Territorio Ragusa: sui fondi del PNRR solo confusione e silenzio

“Una recente iniziativa dell’assessorato regionale agli enti locali, di concerto con l’ANCI, vuole monitorare le esigenze degli enti locali in ordine alle progettualità necessarie per accedere ai fondi del PNRR.

Per quanto ci riguarda, segnatamente per la città capoluogo, poco si sa sull’attività dell’ente locale per intercettare i finanziamenti su tutti gli ambiti previsti: sanità, cultura, ambiente, digitalizzazione, amministrazione della giustizia, rivoluzione verde e transizione ecologica.”

Sono le conclusioni dell’ufficio di segreteria di Territorio Ragusa, riunitosi per verificare la situazione in

“Dopo gli annunci iniziali e gli entusiasmi forse anche troppo anticipati – prosegue una nota sulla materia – è calato il silenzio sulle procedure di avanzamento delle proposte e su tutto l’iter che dovrebbe portare all’erogazione dei finanziamenti per i progetti approvati.

Sarebbe ora che la città possa comprendere le linee sulle quali si sta muovendo l’amministrazione, con quali risultati, quali sono i progetti avanzati che possono essere oggetto di finanziamento, secondo le regole del PNRR e, alla luce dell’iniziativa regionale citata, quali possano essere le esigenze di avere qualificate professionalità a disposizione per accelerare l’iter di progettazione e presentazione delle istanze e per potersi muovere agevolmente nella giungla normativa con adeguate esperienze e competenze.”

“Non vorremmo che – conclude la nota di Territorio Ragusa – l’eventuale presunzione di poter fare da soli ci possa far ritrovare con un pugno di mosche in mano o, peggio, con le briciole delle ingenti somme a disposizione per progetti secondari e di scarsa importanza per lo sviluppo del territorio.”

