Ieri sera seduta del Consiglio comunale di Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica in seduta ordinaria e in modalità da remoto. Sei i punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con l’attività ispettiva dei consiglieri comunali, con sei interrogazioni, di cui due a firma di Carpentieri, decadute per mancanza dell’estensore, una del consigliere Spadaro, ritirata perché il problema era già stato risolto da parte dell’Amministrazione, un’interrogazione concernente, il piano di ammortamento presentata dalla Consigliera Castello, che ha fatto un lungo excursus sull’argomento cui ha risposto l’Assessore al bilancio Aiello. Altra interrogazione proposta dal Consigliere Medica riguardante lamentela sulla mensa scolastica cui ha replicato il Sindaco, precisando che i cibi sono di ottima qualità, mi consta personalmente, perché proprio oggi ho voluto appurare di persona, mangiando personalmente il pasto della mensa e vi assicuro che l’ho trovato ottimo. All’interrogazione dei consiglieri di minoranza concernente la sistemazione del pianoro “Madonna delle Grazie in via Mercè, ha risposto l’assessore Belluardo precisando che un adeguato parcheggio è già previsto nel progetto, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi, perché era ovvio che lo avessimo previsto. Chiusa l’attività ispettiva, il presidente ha dato corso alle mozioni presentate dai vari consiglieri, anche se tutte sono state ritirate, di cui due di Ruffino riguardanti la Consulta giovanile e mercato rionale di Modica Alta, una di Medica concernente il gettone di presenza da devolvere al comune di Ravanusa e l’altra della minoranza inerente alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, per la quale la Giunta comunale aveva già adottato la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale. Sull’argomento ha polemizzato il consigliere Agosta, additando l’amministrazione comunale di aver adottato l’atto, dopo che i consiglieri di minoranza avevano presentato la mozione, forse, per prendersene merito. La Delibera di conferimento della cittadinanza onoraria è stata votata positivamente da tutti i consiglieri presenti. Terminata la votazione, la presidente Minioto ha dichiarato chiusa la seduta.

