Miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali iblee

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha approvato una serie di importanti progetti esecutivi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcune arterie stradali ricadenti nel territorio provinciale.

Raccogliendo le segnalazioni pervenute da diversi Comuni della Provincia di Ragusa sulle condizioni di transitabilità di alcune strade, l’Ente provinciale, di concerto con l’assessorato regionale alle Infrastrutture, ha provveduto in particolare alla redazione di progetti riguardanti la Sp 49 “Ispica-Pachino”, la Sp 46 “Ispica-Pozzallo”, la Sp 66 “Pozzallo-Sampieri” e circonvallazione di Pozzallo, l’ex Sp 30 “Rinelli-Coffitello” e circonvallazione di Acate. “Il passaggio successivo è quello di richiedere l’adeguato finanziamento all’assessorato regionale competente, alla luce di quanto concordato in sede di sopralluoghi”, ha spiegato il Commissario straordinario del LCC ibleo, Salvatore Piazza.

“Nel frattempo – ha aggiunto Piazza – va avanti l’iter di rifacimento del ponte lungo la Sp 18. Per l’ottenimento dei pareri preventivi da parte degli enti coinvolti è in corso l’apposita conferenza dei servizi, la cui conclusione è prevista per il 3 marzo prossimo. Dopo di ché si procederà all’approvazione definitiva del progetto ed all’indizione della gara d’appalto”.

Salva