Siracusa-Gela, on. Dipasquale: “Avanti tutta verso Scicli”

“È stato approvato oggi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) un finanziamento di 350 milioni di euro per il lotto 9 dell’autostrada Siracusa-Gela che porterà fino alla città di Scicli. Si tratta di fondi facenti parte di uniparo più vasto di interventi (6,3 miliardi di euro) finanziati grazie a un anticipo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, proposto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. È un’ottima notizia perché si tratta di fondi immediatamente disponibili in quanto l’opera già cantierabile. Mi permetto di ricordare, infatti, che si è trattato di un lavoro portato a termine durante la precedente legislatura regionale. Mi auguro ora che questo passo in avanti possa essere propulsivo per trovare presto le economie per proseguire con gli altri lotti, arrivando fino a Marina di Ragusa”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana commenta la notizia del finanziamento di 350milioni di euro per il lotto 9 dell’Autostrada Siracusa-Gela che porterà a Scicli.

