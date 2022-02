Modica, Democrazia Partecipata: ecco le candidate 2022

Torna anche quest’anno la votazione per scegliere un’opera pubblica da realizzare attraverso i fondi dedicati alla Democrazia Partecipata. Le opere candidate ad usufruire delle risorse sono: rifacimento percorso pedonale e area fitness attrezzata nel parco naturalistico di San Giuseppe ‘U Timpuni ; realizzazione di un parcheggio in Via Risorgimento; acquisto e installazione dei totem multimediali in corrispondenza dei principali siti turistici; realizzazione area ludica attrezzata presso l’area “Padre Basile” nel quartiere Vignazza; realizzazione della pista di skateboard in Via Sulsenti; sostituzione pavimentazione del campo di calcio presso l’Oratorio dei Salesiani a Modica Alta.

Possono partecipare alle votazioni tutti i residenti modicani di almeno 16 anni di età e le associazioni. Per votare basta esprimere la preferenza collegandosi al sito istituzionale del Comune di Modica, scaricare l’apposito modulo corredandolo di carta di identità e consegnare la votazione presso l’Ufficio Protocollo di Piazza Campailla o del Pala Azasi; in alternativa si può inviare via email all’indirizzo protocollo.comune.modica@pec.it indicando nell’oggetto la dicitura “ Democrazia Partecipata – Preferenza su proposta da finanziare”.

Sarà possibile esprimere il proprio voto entro le ore 13:00 del 28 febbraio 2022. “Negli anni passati – commenta il Sindaco – abbiamo ottenuto una partecipazione in crescendo a questa

iniziativa che ha consegnato alla Città il nuovo fondocampo dell’Oratorio di Sant’Anna e il campetto multifunzionale della Madonna delle Lacrime. Due opere che hanno soddisfatto i tantissimi voti ricevuti. Anche quest’anno abbiamo una variegata scelta che comprende opere in ogni zona di Modica per tutti i gusti. Invito quanti più modicani possibile a prendervi parte

ed esprimere la preferenza”.

Salva