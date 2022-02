Un appartamento di edilizia popolare di Scicli è stato preda di un incendio sabato sera. il sinistro in una palazzina di Via Biancospino al villaggio Jungi, in un appartamento al primo piano. Gli occupanti l’immobile non erano presenti. Il fuoco si sarebbe sprigionato da una asciugatrice lasciata in funzione. Sono stati alcuni vicini a lanciare subito l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Modica e la polizia locale.

