Digitalizzazione esenzioni vaccinazione. Ebt Ragusa chiarisce

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione antiCovid. A darne comunicazione alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea è l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa. “In base al Dpcm – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del Qr code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del Qr code si potranno desumere solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, ma non sulla salute della persona”.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, è spiegato ancora, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio. “Nella definizione del decreto – chiariscono sempre dall’Ebt Ragusa – particolare attenzione è stata posta su una serie di delicati aspetti come le modalità di accesso al sistema Tessera sanitaria (Ts); la messa a disposizione delle certificazioni dell’interessato direttamente o tramite i soggetti intermediari (portale della Piattaforma nazionale-Dgc, Fascicolo sanitario elettronico, App Immuni, App Io e sistema Ts); le modalità automatizzate previste per l’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e lavorativo”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

Salva