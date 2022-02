Costituzione di un tavolo permanente per lo sviluppo di Vittoria

“Abbiamo partecipato con interesse ai lavori per la costituzione di un tavolo permanente per la promozione dell’occupazione e dello sviluppo nel nostro Comune. Riteniamo che sia la strada migliore per procedere, attuando la politica della concertazione che, da sempre, rappresenta la nostra stella polare”. E’ quanto afferma il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a proposito del confronto tenutosi l’altro giorno tra l’amministrazione comunale e le varie associazioni di categoria operanti sul territorio. “Vittoria – afferma Lenzo – aveva bisogno da tempo di un organismo del genere che indicasse quale la migliore via per procedere sul piano della crescita, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Ben venga, dunque, la decisione della Giunta municipale, decisione che apprezziamo. Dipende ora da tutti noi far sì che questa occasione non sia sprecata, attraverso un dibattito il più possibile costruttivo, con la necessità di definire le migliori soluzioni da adottare per il futuro. Noi ci siamo e cercheremo di fornire il nostro contributo a sostegno dello sviluppo e della crescita di una città che vuole guardare al prossimo decennio con estrema lungimiranza”.

