Nicaragua. Isola Ometepe: vulcano Concepcion inizia a sputare gas e cenere

(gr) L’Istituto nicaraguense di studi territoriali (Ineter) ha riferito oggi che esplosioni di gas e cenere sono emesse dal vulcano Concepción con un’altezza della colonna di circa due chilometri dal bordo del cratere. Sebbene l’entità del fenomeno sia classificata come medio-bassa, un sottile strato di cenere, con uno spessore di un millimetro, ha coperto tutto ciò che incontrava sul suo cammino nelle comunità di Los Ramos, Santa Teresa, La Unión, Los Ángeles, La Flor, Urbaite e Las Pilas, a cui hanno fatte seguito alcune scosse associate all’esplosione. Tuttavia l’Istituto ha descritto che il ciclo di degassamento sta procedendo normalmente, il che non rappresenta un pericolo immediato per la popolazione, anche se esiste la possibilità che si verifichino altre piccole scosse di assestamento con espulsione di gas e cenere di entità inferiore rispetto all’esplosione iniziale. Il vulcano, il più grande dell’isola di Ometepe, ha espulso una grande colonna di fumo che ha impressionato la popolazione locale, che hanno condiviso le loro impressioni sui social network. Concepción, nel sud-est del Nicaragua, è uno dei vulcani più attivi del paese, attorno al quale gravitano più di 35.000 abitanti oltre alle migliaia di turisti che arrivano nell’isola in cerca di mete esotiche. Per questo motivo, Ineter, ha dichiarato che continua a monitorare l’evoluzione del vulcano, impegnandosi a segnalare tempestivamente qualsiasi cambiamento che costituisca un pericolo per gli abitanti dell’isola.

