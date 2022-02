Asd Bike & Co. Ragusa. Annullata la Marathon Parco degli Iblei

L’Asd Bike & Co. di Ragusa è rammaricata nell’annunciare che, anche per l’edizione 2022, la Marathon Parco degli Iblei, in programma solitamente a primavera inoltrata, non potrà tenersi. La società precisa, infatti, che si trova impossibilitata a potere realizzare un percorso degno di una gara di Coppa Sicilia e di una prova della Mediterranea Mtb Challenge.

“Purtroppo – chiarisce il presidente del sodalizio, Giuseppe Nascondiglio – dopo una serie di sopralluoghi, abbiamo dovuto prendere atto che i vari incendi che hanno interessato la nostra provincia nell’estate del 2021 hanno colpito duramente gran parte del percorso tradizionale della Marathon. Abbiamo cercato, in questi mesi, di individuare delle valide alternative ma senza esiti positivi. Stiamo continuando nella ricerca di nuovi passaggi ma il tempo non sarà sufficiente per completare i lavori entro il 5 giugno. Gli ultimi incontri che abbiamo avuto modo di effettuare con i rappresentanti del demanio e del corpo forestale, che ringraziamo per la loro disponibilità, ci hanno purtroppo portato a sciogliere gli ultimi dubbi e a prendere questa sofferta decisione”.

L’Asd Bike & Co. Ragusa sta, comunque, operando senza sosta al fine di potere riproporre la gara nell’edizione 2023 con un percorso degno di nota. “Rispetto al pagamento di eventuali penali – conclude il presidente Nascondiglio – siamo pronti sin da ora a fare fronte alle nostre mancanze. Ma la gara di cui stiamo parlando, con queste condizioni, non si poteva assolutamente fare”.

