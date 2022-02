Ritorna il mercato di Modica Alta

A partire dal mese di marzo ricomincerà il mercato merceologico del giovedi a Modica Alta. Lo ha stabilito la Giunta Comunale di Modica che, anche alla luce dell’allentamento delle restrizioni all’aperto, ha accolto le numerose richieste dei cittadini che attraverso qualche consigliere della maggioranza avevano espresso a più riprese la volontà di riavere la tradizionale fiera del giovedi anche nel quartiere alto della Città. Il mercato tornerà naturalmente in una versione rivista e aggiornata alle esigenze sanitarie del momento. Meno stalli e più spazio tra di loro nelle strade principali, nessuna bancarella nelle viuzze più strette anche per evitare i disagi al traffico che si verificavano puntualmente. L’appuntamento del giovedi si alternerà come di consueto con quello presso il parcheggio dello stadio Caitina. “Visto che lentamente e timidamente stiamo ritornando alla vita di un tempo, abbiamo ritenuto giusto ripristinare questo storico appuntamento che ci è stato richiesto da tantissimi cittadini residenti nel quartiere di Modica Alta. Ringrazio quei consiglieri che hanno fatto da tramite e raccomando ai titolari delle concessioni di attenersi alle regole per far sì che tutto possa procedere nella maniera corretta”.

