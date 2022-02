La protesta: anche a Monterosso Almo monumenti spenti

Anche il borgo Monterosso Almo aderisce all’appello promosso dall’Anci. Le luci di Piazza San Giovanni stasera saranno spente per protesta contro il caro bollette. “L’aumento del costo delle bollette elettriche causato dall’incremento del prezzo del gas sui mercati internazionali (da cui dipende oltre il 40% della produzione elettrica italiana) – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano – ma che risente anche delle tensioni geopolitiche internazionali in ambito energetico, venti di guerra, rischia di compromettere la ripresa economica delineata dal PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza. l’aumento mette in difficoltà imprese, famiglie ed enti pubblici. il comune di Monterosso Almo ha investito molto sull’efficientamento energetico che, insieme ad una brillante azione giudiziaria, ancora in corso, ha ridotto drasticamente il costo energetico con un abbattimento oltre il 50%. Il costo della bolletta è passato dai 500.000 euro del 2017 a quello attuale vicino ai 200.000. Questo combinato disposto fra efficientamento energetico e azione giudiziaria verso l’Enel ha permesso di risanare i conti del Comune e garantire il rispetto degli obblighi finanziari a favore di imprese, cittadini e dipendenti comunali. Inoltre – aggiunge il sindaco – il miglioramento degli equilibri finanziari ci consente di delineare un’azione progressiva di riduzione del carico fiscale garantendo al contempo l’erogazione dei servizi pubblici essenziali: pubblica illuminazione, servizio idrico, acquedotto etc. Tutto ciò rischia di essere messo in dubbio da questo aumento abnorme del costo dell’energia elettrica. si chiede, pertanto, al governo di intervenire con forti misure finanziarie a sostegno di cittadini, famiglie, imprese ed enti pubblici”

Salva