Nasce l’associazione “Amici per Pozzallo”

E’ nata, su iniziativa del consigliere comunale Rosario Iozzia, l’Associazione Ricreativa, Culturale e Sportiva “Amici per Pozzallo”. Si sono già tenute delle assemblee che hanno eletto a presidente Francesco Cavarra. Gli incontri, in particolare, sono serviti per elaborare idee e proposte concrete da sottoporre quanto prima all’attenzione degli Enti Locali, per promuovere iniziative di natura ricreativa, culturale e socio-politiche, sportive e di promozione sociale.

“L’associazione – spiega Iozzia – si è costituita secondo i dettami di legge e si dotata di un proprio statuto”

