Pisana ospite di un Festival in Russia… di Eleonora Sacco

Il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, sarà ospite d’onore del Festival internazionale “Shores of Friendship” che si terrà in Russia dal 27 al 31 luglio 2022. A darne comunicazione all’interessato è stato nei giorni scorsi Terekhin Vadim Fedorovich, poeta e Consigliere di Stato della II classe della Regione di Kaluga, nonché Copresidente dell’Unione degli scrittori della Russia.

“Sono onorato – dichiara Domenico Pisana – di questo invito del poeta russo Terekhin Vadim Fedorovich, che ho avuto il piacere di conoscere al FeminIstanbul nel novembre del 2019 , e credo che queste occasioni siano delle opportunità per stabilire dei circuiti nell’ottica di una integrazione di culture e identità che si intrecciano con la consapevolezza di essere “coscienze pensanti” che offrono, con il linguaggio della poesia e della letteratura, messaggi universali che aprono la parola alla storia dei popoli con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un modo più umano”.

Domenico Pisana sarà uno dei 14 ospiti d’onore dell’evento, insieme a:

– Ivanov Nikolai Federovic , scrittore di prosa e drammaturgo, autore di 20 opere, Presidente del Consiglio dell’Unione degli scrittori della Russia;

– Mikaleva Evgenia Amavobovna, laureata presso la facoltà filologica dell’Istituto pedagogico statale di Mosca, fondatrice e prima direttrice dell’organizzazione studentesca ebraica “Hillel” a Mosca, membro della Commissione per la conservazione e lo sviluppo della diversità culturale e linguistica dei popoli della Russia sotto il presidente della Federazione russa per le relazioni interetniche;

– Demina Ludmila Ivanovna, attualmente Presidente del Consiglio dell’Ente Pubblico Locale “Autonomia Nazionale e Culturale Bielorussa “Neman” e direttore artistico dell’ensemble folk della canzone bielorussa “Kupalinka;

– Cao Shui, uno dei più brillanti rappresentanti della letteratura cinese moderna, impegnato nell’integrazione delle culture: religiosa e secolare, orientale e occidentale, antica e moderna; ha pubblicato, fra l’altro, cinque raccolte di poesie, tre raccolte di saggi, dieci romanzi e sceneggiature per cento serie televisive e singoli film;

– Aminur Rahman, laureato presso l’Università di Dhaka, poeta e critico letterario, che ha pubblicato sei raccolte di poesie in bengalese e tradotte in 25 lingue, e curato traduzioni oltre ad essere membro del comitato editoriale di numerose riviste letterarie;

– Abdukakhhor kosim, poeta, cantautore, giornalista, capo del Dipartimento dell’Unione degli Scrittori del Tagikistan, le cui poesie sono state pubblicate su riviste nazionali e internazionali in più di 30 paesi;

– Khosiyat Rustam, laureata presso la Facoltà di giornalismo dell’Università Statale di Tashkent, poetessa, traduttrice con numerosi riconoscimenti tra i quali il “Cavaliere d’oro” per traduzioni selezionate della poesia russa moderna in uzbeko;

– Salaeva Saida dell’Azerbaigian, poetessa, laureata presso la Facoltà di Relazioni Internazionali della Western University (Baku, 2009), e con una seconda laurea in Psicologia Pratica presso IAPM (Kiev, 2013), autrice della raccolta di poesie “Sleepwalker” (2020), vincitrice di concorsi e festival letterari tutti russi e internazionali;

– Fernando Rendo di Medellin(Colombia), poeta, autore di 20 libri di poesie e fondatore e direttore del Festival Internazionale di poesia di Medellin;

– Sayat Kamsheger del Kazakistan orientale, poeta, traduttore, giornalista, laureato presso la Facoltà di Filologia di KazNPU membro dell’Unione degli scrittori del Kazakistan, nonché caporedattore della casa editrice “Altyn Saka”;

– Altynai Temirova originaria della valle di Aksy, il villaggio di Zherge-Tal, poetessa, scrittrice, traduttrice, che dal 1990 ad oggi lavora come redattrice presso la casa editrice Adabiyat , come caporedattore presso la State Television and Radio Broadcasting Company della Repubblica del Kirghizistanm e Capo del Dipartimento Letterario del Teatro Drammatico Accademico Nazionale del Kirghizistan;

– Mai Wang Fang del Vietnam, laureato presso l’Università Pedagogica Bielorussa, autore di sedici raccolte di poesie e un libro di saggi critici e tradotto in quaranta lingue;

– Gerry Luz, poeta che vive sull’isola di Bute al largo della costa occidentale della Scozia. Oltre a numerosi libri, le sue opere sono scolpite su pietra in giardini botanici, aree ospedaliere, parchi pubblici, scuole e gallerie. I libri recenti sono: The Big Book of the Forest, Night Exposures e The Unfinished Hut. Ha anche pubblicato (2021) una raccolta di poesie di un poeta cinese/Nuo tradotte in scozzese.

Molto apprezzata dall’organizzazione del Festival la biografia di Domenico Pisana, dottore in Teologia Morale, fondatore e presidente del Caffè Letterario “S.Quasimodo” di Modica e che è riportata nel sito degli ospiti d’onore dell’evento.

Domenico Pisana ha pubblicato: 10 raccolte di poesie, 9 testi di critica letteraria, con saggi su Leopardi, Clemente Rebora, Montale, Quasimodo, Umberto Saba, Garcia Lorca, Luigi Capuana, Sciascia; 11 libri di carattere etico – teologico, uno dei quali, “Sulla tua parola getterò le reti”, edito dalla San Paolo, tradotto in polacco e spagnolo; tra la sue opere anche 3 volumi di carattere storico-politico, “Aspettando la politica”, “Indignazione e doppia morale nell’Italia del berlusconismo” e “Modica in un trentennio. Percorsi di storia di una città in cammino”.

Diverse opere di Pisana di poesia e teologia sono integralmente tradotte in greco, polacco, spagnolo, rumeno, inglese. Sue poesie e articoli di critica letteraria si trovano pubblicati in arabo, turco, inglese, macedone, serbo in diverse riviste letterarie. Numerosi i riconoscimenti e le onorificenze ricevute nel suo trentennale percorso letterario, l’ultimo dei quali il “Premio Naji Naaman” per la promozione integrazione delle culture, ricevuto in Libano nel settembre del 2021.

Eleonora Sacco

