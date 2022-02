Il Vittoria sbanca all’Aldo Campo segnando al Pro Ragusa 4 gol

Continua con un altro successo il percorso del Club Calcio Vittoria 2020. Dopo la vittoria con il Canicattini e il pareggio contro l’Avola, i Biancorossi sono scesi nuovamente in campo, sabato pomeriggio allo stadio Aldo Campo, per affrontare la formazione ragusana, una squadra che è cresciuta molto rispetto all’ultimo incontro.

Il match contro il Pro Ragusa, valido come seconda giornata di campionato Promozione girone D girone di Ritorno, si è rivelato come un ulteriore banco di prova per gli Undici di mister Dario Costantino, che hanno dimostrato tenacia, e una grande determinazione.

Nel primo tempo i Biancorossi hanno tenuto bene il campo, nonostante alcune occasioni d’oro per i locali, la squadra vittoriese è riuscita a chiudere i primi 45 minuti con un gol mozzafiato di Fabio D’Agosta.

Il secondo tempo è iniziato con il secondo gol, sempre del Pocho (Fabio D’Agosta) e da li il match è stato dominato dai Biancorossi, che sono riusciti a mettere dentro altri due gol dal grande bomber Alessandro Pirrotta, uno dei nuovi arrivi nel mese di gennaio, totalizzando quattro gol in 90 minuti.

I Biancorossi, dall’inizio del 2022, hanno giocato tre partite in sei giorni, hanno accumulato sette punti, conquistando la metà della classifica, facendosi sempre più vicina la zona play off, dimostrando di essere un gruppo affiatato e con grande voglia di raggiungere i propri obiettivi.

“Devo fare i miei complimenti in primis ai miei ragazzi- ha esordito mister Costantino- Siamo partiti forti, ho chiesto ai ragazzi di iniziare con un piglio diverso rispetto alle partite giocate in precedenza, e così hanno fatto. L’Aldo Campo è un campo immenso, quindi poteva anche accadere che durante il secondo tempo i giocatori potevano avvertire una certa lentezza, ma devo dire che hanno reagito bene, specialmente dopo il terzo gol abbiamo giocato con più rilassatezza. Devo ringraziare la società per i nuovi arrivi, ma voglio evidenziare l’importanza di essere un gruppo. Ci alleniamo, soffriamo e gioiamo insieme, una squadra che mi sta dando belle soddisfazioni, e che sabato ha giocato in modo inappuntabile”.

“Sette punti in sei giorni, è un risultato importante- ha dichiarato il presidente Anthony Tidona- Abbiamo lavorato bene. In realtà il nostro intento erano tre vittorie e quindi nove punti, ma non possiamo assolutamente essere scontenti, anzi, tutt’altro, occorre guardare sempre il lato positivo, la squadra sta bene ed è in forte crescita, inoltre i nuovi arrivi si sono inseriti bene nel gruppo. Tra i nuovi arrivati, anche Marco Macaluso, che abbiamo subito testato le sue qualità mettendolo tra i pali e che ci ha dato una grande sicurezza”.

Da domani il gruppo squadra inizierà la settimana con i nuovi allenamenti in vista del match di domenica contro il Frigintini, tra le mura amiche del Gianni Cosimo.

