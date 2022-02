Ispica, stabilizzazione precari. Soddisfatta la Fp Cgil

“Alla fine, i fatti ci hanno dato ragione, finalmente siamo stati ascoltati l’Amministrazione Comunale su input di parte sindacale, dopo una fase di consultazione con la commissione sul riequilibrio di bilancio, ha finalmente adottato l’atto che consentirà al Personale dipendente part- time di avere finalmente una integrazione oraria.

La F.P.CGIL, unitamente alla componente RSU del Comune di Ispica, invitava l’Ente ad adoperarsi per procedere all’integrazione oraria al Personale Part-time, sicuri che la commissione non avrebbe mosso alcun rilievo, visto che non trattasi di nuove assunzioni, bensì di una integrazione oraria finanziata con i corposi risparmi dei numerosi pensionamenti, giustifica altresì dalla drastica riduzione del Personali andato in quiescenza, che ha generato, per i dipendenti rimasti in servizio, un considerevole aumento del carico di lavoro.”

Questo è quanto dichiarato da Nunzio Fernandez, segretario generale della F.P.CGIL di Ragusa a seguito dell’adozione della Delibera di Giunta che stabilisce: “Integrazione oraria Personale Part-time”.

Il provvedimento, fortemente atteso e sollecitato dagli scriventi, non metterà fine alla precarietà del Personale Part-Time del Comune di Ispica, ma rappresenta di certo anche se in modo parziale, un importante ristoro nei confronti di alcuni lavoratori, che in questi anni hanno coperto, con le poche ore disponibili importanti servizi per la collettività surrogando le numerose assenze determinatesi con la cessazione di molti dipendenti andati in pensione.

“Sostanzialmente si tratta, commenta Nunzio Fernandez, di 76 unità diversificarti su varie Categorie (Cat. A- 5; Cat. B-17; Cat. C-44; Cat D- 1), comprendenti diversi settori dell’Ente, i quali riceveranno un incremento strutturale di 6 ore lavorative settimanali, ciò permetterà al Personale interessato di garantire un riscontro più efficace dei servizi erogati dalla macchina amministrativa dell’Ente, oltre a rappresentare, conseguentemente, una diminuzione del carico di lavoro dei dipendenti, poiché spalmato su un diverso orario lavorativo.”

Secondo il segretario generale della F.P.CGIL di Ragusa l’adozione dell’atto non appaga del tutto le richieste dei lavoratori e del Sindacato, ma non si può non tener conto della circostanza che l’Amministrazione Comunale di Ispica, ha mantenuto, seppur in parte, l’impegno assunto in occasione dell’ultimo incontro del 22 novembre dello scorso anno, in cui si discusse delle liquidazioni degli Istituti del FES, ma anche della richiesta d’integrazione oraria al Personale Part-Time, allorquando le OO.SS e le RSU dell’Ente presenti, ebbero a sollecitare l’estensione dei provvedimenti verso tutto i Personale interessato.

