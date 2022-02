Pallamano. La KeyJey Ragusa torna finalmente a giocare

La KeyJey Ragusa torna finalmente a giocare. Il primo impegno della ripartenza per il sette ibleo, nell’ambito del campionato di Serie A2 di pallamano, è fissato per domani, sabato 5 febbraio, alle 19, quando sarà il Genea Lanzara a marcare visita nella palestra di via Bellarmino. La KeyJey ha dovuto saltare le prime due gare dell’anno che erano previste dal calendario, e che sono state rinviate nei prossimi giorni, per l’assenza del centrale Diego Falabrino impegnato con la nazionale del suo Paese, l’Uruguay, con cui, tra l’altro, ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione. Quella di domani, per il sette ragusano, a causa di tutta una serie di vicissitudini di carattere atletico, si annuncia una prova alquanto complessa anche se i locali cercheranno di fare il possibile per ripartire con il piede giusto nel contesto di una stagione che, almeno finora, li ha visti tra i protagonisti. Sarà necessario, però, fare di necessità virtù sapendo che dall’altra parte c’è una formazione, quella salernitana, che non ha bisogno di presentazioni e che aveva già dimostrato, durante le altre fasi del campionato, di essere particolarmente quadrata. “Dovremo, come si dice in questi casi – spiegano dalla KeyJey – gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare a rimanere in carreggiata perché il torneo è molto competitivo e ogni errore può essere pagato a caro prezzo”.

