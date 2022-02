Continua il tour del force del Santa Croce. Arriva il Carlentini

La terza giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza propone al Santa Croce un’altra sfida difficile. La squadra di Gaetano Lucenti, infatti, sarà impegnata sull’ostico campo del Carlentini che attualmente occupa la quarta posizione in classifica. Continua, quindi, il “tour de force” dei biancazzurri che hanno assolutamente bisogno di far punti per risollevarsi dai bassifondi della classifica. La squadra dopo i due “stop” rimediati contro l’Igea e la Jonica, ha continuato a lavorare alacremente e forte delle buone prestazioni fatte vedere, nonostante le sconfitte sul campo, vorrà capitalizzare quanti più punti possibile contro gli aretusei. Il Santa Croce, anche, in questa settimana ha cambiato volto e sono arrivati nuovi giocatori alla corte di mister Lucenti. Ad approdare in biancazzurro l’attaccante croato, ma, di origini italiane Luka Valenti, classe 2000, che ha sempre giocato in patria con l’Urania Baska, e il difensore slovacco Filippo Komlos, classe 2000, con esperienze nella Juventus Accademy Slovacca U19 e nel MFK Vranov. Entrambi i giocatori saranno a disposizione per la gara di domenica pomeriggio e potranno dare un grosso aiuto alla causa biancazzurra.

Di seguito le prime dichiarazioni dei neo giocatori del Cigno:

” Penso che questa sia una buona opportunità per me – dice Luka Valenti – e spero di poter aiutare la mia squadra ad evitare la retrocessione. Al Santa Croce ho trovato un bell’ambiente e sia lo staff tecnico che i miei nuovi compagni sono stati molto amichevoli e gentili. I dirigenti del Santa Croce non mi hanno fatto mancare nulla e mi hanno fatto sentire un vero giocatore di football”.

” In Sicilia sono stato accolto bene. – dice Filippo Komlos – Il mio obiettivo è aiutare la squadra e cercare di raggiungere al più presto la salvezza. Non posso non ricordare chi ha reso possibile tutto la mia venuta in Italia e il mio ringraziamento va ad Alessio Colonna, Alessandro Tisci e Christian Magistro, ma ringrazio soprattutto il Santa Croce per aver da subito creduto in me”.

La gara si giocherà allo Stadio Comunale “S. Romano” di Carlentini con inizio alle ore 15.00. a dirigere la gara sarà il signor Rosario Zangara della sezione di Palermo che sarà collaborato dai signori Amata e Pino della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

