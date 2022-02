Ragusa, Gurrieri. 20 emendamenti per i bisogni dei cittadini

20 emendamenti al bilancio comunale per migliorare i servizi ai cittadini e per intervenire attivamente sui bisogni della comunità ragusana. Sono quelli presentati dal consigliere comunale Giovanni Gurrieri che, pur se da consigliere d’opposizione, ha intenso sottoporli all’attenzione del Consiglio comunale durante la sessione dedicata all’analisi dello strumento finanziario. Sono emendamenti che, in parte ispirati dai cittadini stessi, se approvati permetteranno di risolvere alcuni problemi. Secondo le varie ripartizioni suggerite all’Amministrazione comunale, il consigliere Gurrieri chiede di investire 200 mila euro per la viabilità urbana nel centro storico, in particolare il ripristino di Via Monelli (strada cimitero) e per snellire il traffico lungo l’asse di collegamento tra Ragusa e Ibla con il potenziamento degli impianti di illuminazione. 200 mila euro si chiede di investirli a supporto delle aziende agricole colpite dal maggiore costo di foraggi e mangimi a fronte di un prezzo del latte insufficiente. Si propone di investire 50 mila euro a valere sulla legge di Ibla per ultimare la ristrutturazione di Palazzo Sortino Trono così da restituire la corte esterna alla pubblica fruizione. 30 mila euro sarebbero da investire per il servizio psicologico di base per le fascie meno agiate della popolazione, 50 mila euro per la realizzazione del centro raccolta animali selvatici, 50 mila euro per la realizzazione del sentiero di ingresso alla chiesa rupestre dell’Annunziata Vecchia per incrementarne la fruizione turistica, 20 mila euro per la messa in sicurezza del lato Nord del Duomo di San Giorgio in modo da consentire anche il ripristino dell’accesso per disabili e anziani, categorie a cui si chiede di prestare attenzione, investendo altre 100 mila euro, per la realizzazione di accessi per diversamente abili al centro storico di Ibla. Su Marina di Ragusa il consigliere Gurrieri torna a chiedere, con l’investimento di 100 mila euro, la realizzazione del mercato dei pescatori e dell’artigianato del mare, proposta già più volte avanzata anche ascoltato le richieste delle categorie interessate oltre che dei villeggianti. Sempre per la frazione marinara, ma anche per il quartiere barocco, si chiede di creare centri di raccolta interrati così da evitare anche problemi di immagine. Investimento richiesto pari a un milione di euro. Tra le altre proposte presentate c’è la pavimentazione della Discesa dei Miracoli, la messa in sicurezza del costone Vallata Santa Domenica e Necropoli del Carmine, l’incremento dei mezzi di distribuzione idrica per far fronte alle difficoltà dei cittadini, la ripavimentazione di via Mariannina Coffa, ormai fulcro del centro storico, interventi di miglioramento della biblioteca Verga, gli incentivi per lo smaltimento dell’amianto, fondi per l’assunzione degli agenti della Polizia Municipale, risorse per migliorare la corte del castello di Donnafugata, Infine 60 mila euro si chiede di appostarli per migliorare la mobilità sostenibile. “Molti di questi emendamenti mi sono stati suggeriti dai cittadini e a volte anche loro stessi mi hanno aiutato nella formulazione – spiega il consigliere Giovanni Gurrieri – Ho voluto esercitare il ruolo del consigliere comunale fino in fondo, cioè quello di ascolto della città e di proposta attiva in Consiglio comunale. Sono tutte proposte utili e ragionevoli e mi auguro che la maggioranza, superando ogni schermaglia politica, le possa accogliere. Gli atti riguardano le idee per la collettività che ho co-firmato con i consiglieri comunali del Partito Democratico sia perché li condividevo e sia per una collaborazione pro-attiva che non deve mai mancare tra le forze politiche che lavorano per la città”. Adesso l’ultima parola all’aula consiliare.

