Ciclismo: continuano gli allenamenti del Gsd Almo

Lungo le strade della provincia di Ragusa. In maniera programmata. E sfruttando con la massima attenzione i tracciati più collaudati per i ciclisti presenti sul territorio. Continua, seguendo la scaletta prefissata, l’attività preparatoria del Gsd Almo che, dopo il ritiro sportivo durante il periodo delle feste e dopo la consolidata partnership con la Nial Nizzoli, sta preparando il ritorno alle corse per la nuova stagione 2022. Sotto la guida del direttore sportivo Giorgio Scribano, la squadra si allena senza un attimo di sosta e prova a definire i piani per rafforzare ancora di più e meglio la propria azione in vista degli impegni che non concederanno tregua non appena il calendario entrerà nel vivo. “Abbiamo già detto – sottolinea Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo 1966 – quanta carne c’è al fuoco nel corso di questa stagione. E siamo orgogliosi di poterci proporre come tra le società che diranno la loro sino alla fine per cercare di fare emergere i talenti reclutati nel nostro gruppo. Non ci sono dubbi sul fatto che si sta raccogliendo una parte dei frutti seminati durante le passate stagioni. Ma è altresì evidente che questo ci deve responsabilizzare a fare ancora di più e meglio in vista di un futuro che, ci auguriamo tutti, possa essere ancora più luminoso del recente passato”.

