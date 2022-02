Consigliere Scuderi. Lavori fermi al lungomare di Scoglitti.

“Lavori al lungomare di Scoglitti, continua ad essere tutto fermo. Se tra quindici giorni non si riparte, attiveremo un sit in ad oltranza”. Non usa mezzi termini il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi nell’evidenziare che “sebbene siano trascorse due settimane dalla conferenza stampa dell’Amministrazione comunale in cui, in pompa magna, si era annunciata la risoluzione di tutti i problemi legati a questa grande opera necessaria per rilanciare la frazione rivierasca, tutto continua a rimanere desolatamente immobile”. “La Giunta municipale – aggiunge Scuderi – ci aveva fatto sapere che i lavori sarebbero stati avviati al più presto. Nulla, però, di tutto questo. Almeno finora. Si vuole che la stagione estiva sia compromessa, che i pochi esercizi commerciali rimasti soffrano sino a chiudere o che i villeggianti non scelgano Scoglitti per le proprie vacanze? Che questa Amministrazione, finalmente, si dia una mossa. Non erano quelli del fare? Bene, li aspettiamo al varco. Ecco perché concediamo loro altri quindici giorni di tempo dopodiché, se non ci sarà una ruspa che avrà iniziato la propria attività, squadre di operai che interverranno, insomma un segnale qualsiasi che ci rassicurerà sul fatto che gli interventi siano ripartiti, protesteremo in maniera clamorosa. E lo annuncio sin da ora: terremo un sit-in sul posto 24 ore al giorno sino a quando non vedremo i lavori ripartire. Che fine hanno fatto gli assessori e i consiglieri di Scoglitti, espressione della maggioranza, che dicono di tenere tanto alla loro frazione? Perché non sollecitano sindaco e Giunta a riavviare le attività? Troppo semplice gettare discredito sugli altri. Ora che sono loro che potrebbero rimettere la città in moto, ecco che non ci riescono. Datevi una mossa”.

