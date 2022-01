Catalfamo nuovo comandante della polizia locale a Chiaramonte

E’ Alessio Catalfamo il nuovo comandante della polizia locale di Chiaramonte Gulfi. L’ufficiale, 33 anni, di Milazzo, è il vincitore del concorso bandito nel 2019 dall’amministrazione comunale ed è entrato già in servizio. Laureato in Giurisprudenza, ha una specializzazione in “Management e gestione strategica dei comandi di polizia locale”. In passato ha prestato servizio come agente nei Comandi di Andora, Cesena e Ragusa.

A Chiaramonte Gulfi dovrà gestire i servizi con appena sette unità, anche se nei prossimi mesi dovrebbero iniziare le prove per la copertura di sei posti di agente a tempo indeterminato.

