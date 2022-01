Basket, Passalacqua Ragusa. 8 positività, rinviati match col Sassari

Sono purtroppo 8 le positività al Covid in seno al gruppo squadra della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket, tra giocatrici e staff tecnico. Per questo i due incontri con la Dinamo Sassari, in programma questa sera in trasferta e domenica prossima in casa, sono stati rimandati a data da destinarsi. Al momento il primo incontro in programma è quello del 5 febbraio alle ore 20,30 a Schio contro il Famila. Nel frattempo è stato definito il ritorno a Ragusa di Ruthy Hebard che è previsto per i primi giorni di febbraio.

