Comiso. Raccolta per addestramento cani per pazienti diabetici

I responsabili dell’aeroporto di Comiso hanno autorizzato la posa della teca per la raccolta fondi per l’addestramento di cani per i pazienti diabetici. Domani , martedì 25 gennaio, alle 10/10.15 alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Francesco Cirillo, delle altre autorità lionistiche e delle autorità locali sarà fatta la consegna sia della teca che del roll up esplicativo del service. L’evento sarà assolutamente in sicurezza secondo le norme anti – Covid in quanto distanziati e all’esterno.

