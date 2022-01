Modica Calcio lavora per la ripresa di campionato e Coppa Italia

Nonostante lo slittamento di una settimana della ripresa ufficiale del campionato di Promozione, il Modica Calcio di Giancarlo Betta continua a lavorare con assiduità per arrivare nella forma migliore alla ripresa del campionato in programma per il 30 gennaio.

Si riparte con la prima giornata di ritorno che per i rossoblù della Contea prevede la gara casalinga con la RG Siracusa.

Vindigni e compagni, il 9 febbraio torneranno in campo anche per gli ottavi di finale di Coppa Italia sul campo del Città di Canicattini con il return match in programma al “Vincenzo Barone” il 23 febbraio.

Per quanto riguarda il campionato, invece, la conclusione della regolar season slitterà al 24 aprile con la dodicesima giornata (in programma il derby con il Frigintini) che è stata tutta anticipata a sabato 16 aprile.

La pausa per le festività di fine anno prima e la sospensione decisa giustamente dalla LND poi per via dell’aumento dei contagi poi, è servita al tecnico modicano e al suo staff per recuperare gli atleti infortunati e per amalgamare i nuovi arrivati che hanno avuto così maggiore tempo a disposizione per recepire gli schemi tattici che Betta vorrà mettere in atto alla ripresa di campionato e Coppa Italia.

La squadra, infatti, durante la lunga sosta (il campionato è fermo dal 19 dicembre dello scorso anno) ha continuato a lavorare a ritmi sostenuti e dalla prossima settimana metterà nel mirino la partita contro la RG Siracusa con l’obiettivo di mettere in cascina il primo successo del nuovo anno.

Salva