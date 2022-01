La riforma del terzo settore. Oggi primo webinar Anc Ragusa

“La riforma del terzo settore. Aspetti civilistici contabili e fiscali”. E’ il tema del primo appuntamento formativo dell’anno promosso, con modalità webinar, da Anc Ragusa e suddiviso in due sessioni. La prima si tiene oggi, la seconda il 21. In entrambi i casi dalle 14,30 alle 18. Relazionano Ernesto Gatto e Luciano De Angelis. Sul tappeto, tra gli altri argomenti, la nuova architettura del Runts e le sue sette sezioni, le modifiche statutarie, l’acquisizione della personalità giuridica con l’assaggio notarile e l’attività d’interesse generale e attività diverse. Sotto analisi, inoltre, le differenze tra Ets commerciale e non, gli schemi rigidi di bilancio e il loro deposito telematico, i nuovi regimi forfettari e il declino della legge 398/91 e, ancora, focus sui proventi di natura istituzionale e commerciale. Ad aprire i lavori il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, mentre i saluti istituzionali saranno a cura del presidente nazionale Marco Cuchel e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti, Maurizio Attinelli.

