Modica. Completato l’ampliamento del parco giochi di via Sacro Cuore

E’ stato ingrandito il parco giochi di via Sacro Cuore a Modica. Nella giornata di ieri, 3 gennaio, sono terminati i lavori che hanno riguardato l’area ludica tra le più frequentate tra quelle che negli ultimi anni sono state realizzate in tutto il territorio modicano. “Proprio in considerazione dell’affollamento che questa area presenta – commenta il Sindaco Abbate – abbiamo scelto di ampliarla inserendo altre giostre con pavimento anti trauma. Questo piccolo intervento è solo l’ultimo di una serie di lavori realizzati per riqualificare l’intera zona che, seppur centralissima, presentava delle criticità. E così è stato realizzato il parco giochi, è stato posato il nuovo manto stradale e creato il nuovo parcheggio al servizio dell’intera Via Sacro Cuore”.

