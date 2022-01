M5S. “File insostenibili Hub Ragusa, si valuti uso Teatro Tenda”

“Considerato l’aumento esponenziale dei contagi e la necessità di fare ricorso alla terza dose per non parlare di chi ancora non si è vaccinato e intende procedere con le inoculazioni, chiediamo all’Amministrazione comunale di Ragusa di mettersi a disposizione dei vertici dell’Asp per verificare quali potrebbero essere le migliori soluzioni da attuare per garantire l’espletamento del servizio nella maniera migliore”.

E’ quanto affermano i due consiglieri comunali del movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli e Antonio Tringali, dopo avere effettuato una verifica all’hub dell’ex ospedale Civile. “Al momento, nel sito in questione – continuano Firricieli e Tringali – si registra, ogni giorno, un ingolfamento preoccupante e lunghe code. Per cui sarebbe indispensabile valutare delle soluzioni alternative. Una tra queste potrebbe essere quella legata all’utilizzo del teatro Tenda di contrada Tabuna. Vero è che nel sito dovrebbero essere avviati, a breve, lavori di ristrutturazione. Ma stante l’attuale situazione di emergenza, riteniamo che i lavori potrebbero essere rinviati, posticipandoli quando la situazione diventerà più tranquilla”.

“Riteniamo sia necessario – continuano i due esponenti del movimento Cinque Stelle – mettersi a disposizione dei vertici dell’Asp per cercare di individuare tutto ciò che può servire, dal punto di vista del Comune, per aiutare il personale sanitario che si occupa della campagna di vaccinazione ad espletare la propria attività nella maniera più serena possibile, senza creare disagi all’utenza. E’ opportuno garantire alla collettività risposte immediate in una fase in cui, come abbiamo appurato, la campagna di vaccinazione è tornata di nuovo ad essere particolarmente impegnativa”.

