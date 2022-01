Ragusa. E’ di Acate il primo bimbo del 2022

Il primo nato in provincia di Ragusa è un bimbo di Acate e si chiama Salvatore. E’ nato al “Giovanni Paolo II” di Ragusa, pesa 3175 grammi ed è venuto alla luce, con parto spontaneo, 3 minuti prima delle due nel reparto di neonatologia. Sia il neonato che la mamma Jahaj, di origini albanesi, stanno bene. Per la coppia è il primo figlio. L’equipe che ha assistito la neo mamma era composta dal ginecologo Gaetano Spanò e dalle ostetriche Alessandra Zurlo e Natasha Orlando.

Con taglio cesareo alle 2:44 è nata Sofia. Secondogenita di mamma Cristina, ragusana. La paziente è stata assistita dal dottore Gaetano Spanò, dalla dottoressa Simona Biscaldi e dall’ostetrica Natasha Orlando.

Alle 7:24, si è registrato un altro parto all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Si tratta di un maschietto, Glorjan, peso 3180 grammi. Secondogenito di una donna di nazionalità albanese, di nome Arjola. Anche in questo caso stanno bene il piccolo e la mamma. Quest’ultima è stata assistita dalla ginecolosa Maria Anfuso, ginecologo, e dalla dottoressa Samuela Giordano.

Tanta gioia nei reparti di ostetricia e ginecologia degli ospedali perché in un momento così difficile, a causa della pandemia, come quello che tutta la comunità sta vivendo, l’arrivo di questi piccoli è motivo di speranza in un futuro più sereno.

Foto: 1^ equipe ospedale Giovanni Paolo II con la mamma Cristina.

2 ^ Glorjan e la mamma ospedale “R. Guzzardi”.

