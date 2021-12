“Che fine ha fatto il progetto del Polo Commerciale di Modica?”

Che fine ha fatto il progetto per l’ampliamento e la sistemazione della strada del Polo Commerciale di Modica? Lo chiede Vito D’Antona di Sinistra Italiana facendo riferimento al fatto che si parla da tempo dell’imminenza dell’avvio dei lavori, la strada, che attraversa un tratto importante del tessuto economico della nostra città, oltre che rappresentare una arteria strategica per il flusso veicolare provinciale ed interprovinciale, continua ad essere un pericolo, soprattutto nelle ore serali.

“L’ultima informazione – spiega – risale al mese di luglio di quest’anno, quando Abbate finalmente comunicava, con la solita enfasi, dopo ben tre annunci nel 2019 e nel 2020 sull’imminenza della gara, che i lavori erano stati affidati alla ditta appaltatrice.

Sono trascorsi ben cinque mesi da quella comunicazione, ma dei lavori nessuna traccia; perché non si provvede alla consegna ed al loro avvio?

Dopo otto anni di amministrazione, ci dobbiamo accontentare soltanto di una prima parte del progetto, finanziato dalla Provincia per 1.750.000,00 euro, attraverso i fondi ex Insicem, mentre nulla è stato fatto per reperire gli ulteriori finanziamenti, pari a 2.600.000 euro, a copertura della seconda parte del progetto, per il quale si dovranno aspettare ancora diversi anni.

A conclusione del suo mandato, Abbate lascia una città priva di un’opera a favore della viabilità cittadina, degna di questo nome; oltre la strada del Polo Commerciale, dalla rotatoria di Dente Crocicchia (dagli infiniti lavori), alla rotatoria della Caitina, dalla Via Gianforma alla Via del Laghetto, fino agli innumerevoli parcheggi previsti a Modica e a Marina di Modica”.

