Sociale, anziani: inaugurata a Cammarata la Residenza Magnolia

A Cammarata, in provincia di Agrigento, è stata da poco aperta una nuova residenza destinata ad ospiti della terza età: stiamo parlando della residenza Magnolia, che contiene una serie di camere e suite progettate al fine di accompagnare gli ospiti nelle loro esigenze quotidiane, con tutti i comfort.

Com’è organizzata la Residenza Magnolia?

Le camere che offre la residenza Magnolia si dividono in quattro categorie:

– Camera Peonia, la quale garantisce la possibilità di usufruire di singola, doppia o tripla; in ogni caso fornita di bagno con tanto di sanitari wc e doccia. I letti sono tutti gli ortopedici e regolabili, per garantire il massimo comfort nel riposo. La camera è inoltre dotata di climatizzazione regolabile sia per le alte che per le basse temperature; televisione, tavolo e anche un utilissimo pulsante d’emergenza per chiamare direttamente i care givers. La camera è inoltre dotata di una potente linea WiFi e misura 19-27 metri quadri.

– La camera Dalia è dotata di tutti i confort precedentemente descritti nella camera Peonia; può essere adibita anche a stanza singola. La differenza principale sta nel tipo di arredamento, incentrato sulle tonalità calde e i colori vivaci, per dare l’impressione di trovarsi in una vera e propria casa privata.

– Anche la camera Ortensia dispone della medesima metratura, gli utensili e le comodità tecnologiche consentiranno ai nostri ospiti un soggiorno come casa propria. Il design è moderno e l’arredamento nelle tinte carta da zucchero e panna.

– La suite Orchidea è un modello di camera differente, in quanto è definito un vero e proprio un monolocale, di 34 metri quadri. L’abitazione è dotata di tutti i comfort: bagno dotato di doccia, armadi, tavoli, una televisione e connessione WiFi rapida. Sono presenti inoltre un climatizzatore e il pulsante di emergenza. La differenza rispetto alle altre camere sta soprattutto nella presenza di letto matrimoniale, che può essere inserito al posto del letto singolo; ma, soprattutto, della cucina un ampio open space che funge anche da soggiorno.

Quali servizi offre la residenza?

Residenza Magnolia è specializzata nella cura personale e umana dei propri ospiti, svolta con gentilezza e partecipazione. La vita nella residenza Magnolia può essere dedicata alle molteplici attività piuttosto che al riposo, il tutto sempre in estrema sicurezza. La residenza dispone infatti di numerosi servizi aggiuntivi, come il Solarium, la lavanderia, la palestra, la sezione beauty. In questi ambienti l’ospite potrà rilassarsi e svolgere attività fisica secondo le sue esigenze e necessità.

Per quanto riguarda l’area ristorazione, ci occupiamo di garantire tutti e cinque i pasti della giornata rispettando i consigli del personale medico e del nutrizionista. Il ristorante inoltre è sempre usufruibile dai parenti degli ospiti.

Per avere ulteriori informazioni e per contattare la residenza è possibile visitare il sito residenzamagnolia.com tramite il quale è possibile prenotare una visita nella struttura o inviare un messaggio di richiesta.

