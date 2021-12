Assistenza minori affetti da Covid. Ebt Ragusa chiarisce

L’Inps, con messaggio n. 4564 del 21 dicembre scorso, ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di “Congedo parentale Sars CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Sars CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. A darne notizia è l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa che si rivolge a imprese e lavoratori dell’area iblea. “Tale congedo – sottolineano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Sars CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, se in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

