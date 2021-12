Monterosso. Lo scultore Nicolosi dona una scultura al Comune

Il maestro Alfio Nicolosi, originario di Zafferana Etnea ma residente a Pedalino (frazione di Comiso), apprezzato scultore, nel corso di una cerimonia che si svolgerà domani , domenica 26 dicembre, alle 11 presso i locali di Palazzo Cocuzza farà dono al Comune di Monterosso Almo di una delle sue sculture.

Il maestro Nicolosi, conosciuto sul territorio per la sua capacità artistica e per essere riuscito con le sue sculture a valorizzare ogni aspetto d’origine, ogni imperfezione, ogni venatura della materia trattata trasformandola così in volti umani, raccoglie nelle sue passeggiate in campagna grosse pietre, rami, tronchi da lui “scrutati”, che hanno già in nuce l’opera che lui intuisce e modella.

Saranno presenti oltre il sindaco Salvatore Pagano e l’assessore alla cultura Concetta Giaquinta le altre autorità civili e militari.

Salva