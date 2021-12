Modica. Il Sindaco saluta la partenza di Giulio Stracquadanio per la Via Francigena

Con il tradizionale “buen camino” il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha salutato questa mattina la partenza dalla cattedrale di S.Pietro di Giulio Stracquadanio. Il giovane modicano percorrerà oltre 1000 km lungo l’antica Via Francigena, parte di un percorso che dall’Europa occidentale, in particolare dalla Francia, conduceva nel Sud Europa fino a Roma proseguendo poi verso la Puglia, dove vi erano i porti d’imbarco per la Terra Santa, meta di pellegrini e di crociati. Un lungo percorso spirituale lungo 30 giorni che lo porterà fino a Palermo per poi tornare toccando le province di Messina e Catania. “In bocca al lupo al nostro concittadino – ha commentato il Sindaco – perché possa portare a termine questa impresa senza problemi. Sono sicuro che ce la farà perché ho visto nei suoi occhi tanta determinazione e sicurezza in quello che sta facendo. Il suo cammino, oltre che spirituale, è anche uno splendido spot per il turismo regionale soprattutto in questo particolare momento storico”.

