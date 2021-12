Monterosso, borghi storici. Intervento culturale e sociale

E’ stato emanato in questi giorni un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR:

•Misura 1 : Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

•Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

•Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”

La domanda deve essere presentata al comune a partire dal 20 dicembre 2021 e fino alle ore 13:59 del 15 marzo 2022.

La minoranza consiliare su questo argomento ha diramato un comunicato dove si afferma che “le scelte che saranno fatte influiranno sul futuro del nostro paese. Tali scelte non possono essere prese al chiuso di una stanza ma l’amministrazione deve attivarsi immediatamente per istituire un tavolo tecnico che veda coinvolti tutti i soggetti sociali, culturali ed economici del paese.

Si metta al lavoro e valuti le scelte migliori per questo paese, cosi come la richiesta di attivare uno sportello per i 167 mila euro del Fondo per la coesione. Questo post pandemia è un periodo ricco di risorse dove non ci possiamo permettere di farci trovare impreparati. Coinvolgimento e trasversalità le parole chiavi per farci trovare pronti.”

