Approvata la manovra economica. Attenzione a salute e al sociale

“Ieri la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra finanziaria che ora passerà all’esame dell’Aula di Palazzo Madama, per poi essere approvata dalla Camera dei deputati. Sul testo abbiamo lavorato insieme al governo per introdurre una serie di misure in ambito sanitario e sociale che ci auguriamo soddisfino al meglio le tante richieste dei cittadini. “E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che spiega: “Sono molto soddisfatta dell’approvazione di un emendamento, che ha avuto un consenso trasversale tra i gruppi, con cui si stanziano 120 milioni di euro in tre anni per garantire i servizi psicologici nelle scuole. Si partirà con un investimento iniziale di 20 milioni di euro per il 2021 per favorire l’accesso degli alunni ai servizi psicologici per combattere le forme di malessere legate alla pandemia da Covid. Il lavoro di tali professionisti è fondamentale per intercettare forme di disagio psicologico nei bambini e negli adolescenti e indirizzarli verso un percorso costruttivo con famiglie e insegnanti.

Un altro importante risultato – prosegue Lorefice – è lo stanziamento di 5 milioni di euro in un Fondo dedicato alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, in tal modo si riconosce una patologia molto invalidante, ancor poco studiata, che ha un forte impatto sulla vita dei pazienti, i quali lamentano la mancanza di un’ assistenza adeguata.

Con ulteriori emendamenti approvati, inoltre, andiamo a creare alcune condizioni per migliorare la qualità della vita dei nostri anziani, incentivando il cohousing, ovvero la condivisione di un appartamento tra over 65 per contrastare le difficoltà economiche e combattere la solitudine. Ai comuni vengono destinati 5 milioni di euro per incentivare tali progetti, che ci auguriamo possano offrire un sostegno economico e psicologico a tanti anziani soli.

Inoltre, su proposta del Movimento 5 stelle – riferisce la presidente – sono stanziati 10 milioni di euro per i test genomici per il biennio 2022-2023, grazie ai quali sarà possibile personalizzare le terapie dei pazienti oncologici, e renderle maggiormente efficaci. Si tratta di passo avanti per garantire l’appropriatezza delle cure.

Per favorire il rientro dei cervelli in fuga, è stato approvato un emendamento proposto dal nostro Movimento che estende ai docenti e ai ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 l’applicazione dell’incentivo di radicamento. Uno strumento per valorizzare le competenze ed il merito e sostenere il settore della ricerca italiano, che è fondamentale come ha dimostrato l’emergenza sanitaria.

Su richiesta delle associazioni abbiamo aumentato di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per le non autosufficienze che vanno ad aggiungersi ai 100 già previsti in manovra, per finanziare servizi, attività di cura e di assistenza alle persone con disabilità; sappiamo che tale stanziamento potrebbe non essere ancore pienamente soddisfacente, ma siamo certi sia un passo avanti in difesa dei più fragili.” Conclude Lorefice

Salva