Tennis: Giannone campione provinciale 2021

Anche per la stagione 2021 il tennis va in archivio per l’ASD BLU TENNIS del Presidente Sergio Abbate, che coadiuvato dal suo direttivo ha organizzato il “4° Memorial Calogero Agosta”, valido come Campionati Assoluti maschili sui campi sociali di Pozzallo. Il torneo, diretto egregiamente dal Giudice Arbitro Federale Marisa Fraglica, ha visto in campo partite di buon livello, lottatissime e con un buon tasso tecnico.

Il favorito n.1 del tabellone, il 3.4 Luca Belluardo, dopo una battaglia durata oltre due ore, ha dovuto cedere in semifinale al compagno di circolo del Green Club Modica, Ivan Cappello, 3.5, per 7/6 4/6 7/5: il finalista ha fatto leva sul suo ottimo servizio in kick ed una buona copertura di campo con il suo dritto per fare breccia su Belluardo che è stato comunque autore di una buona prestazione. Nella semifinale del lato basso del tabellone, Francesco Giannone, 3.5 del Green Club Modica, aveva vita facile con Lorenzo Garofalo, 4.1 del Planet Modica in due rapidi set, garantendosi la finale dei campionati provinciali. La finale, arbitrata dal Giudice di Sedia Federale Alessandro Cascone, ha visto un buon numero di spettatori sugli spalti dei campi di Pozzallo, che hanno apprezzato il match tra Cappello e Giannone: partenza a razzo di Giannone che andava rapidamente sul 4/0 in suo favore con Cappello che non riusciva a far breccia sul gioco arrotato mancino e molto solido del compagno di circolo, ma negli ultimi games del set c’era maggiore equilibrio anche se la prima partita andava a Giannone per 6/2. Nel secondo set Cappello provava ad essere più aggressivo cercando maggiori sortite in avanti e con qualche palla in slice ma la solidità di Giannone non consentiva il recupero a Cappello che cedeva dopo poco più di un’ora di gioco il secondo set per 6/1.

A seguire si è svolta la premiazione presieduta dal Direttore del torneo, Maestro Dario Mallia, e dopo un ricordo toccante del compianto Calogero Agosta fatto dal Sindaco del Comune di Pozzallo, Dott. Roberto Ammatuna, e dalla sorella, Sig.ra Pinella Agosta, sono stati premiati i giocatori tra gli applausi del pubblico presente, dando appuntamento alla stagione 2022 per i prossimi impegni tennistici.

