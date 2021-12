Proteggere i più fragili verso il Natale. Consigli Anteas Ragusa

“Dobbiamo proteggere i fragili. Ce lo ricordano anche gli esperti. Dobbiamo pensare, in questa delicata fase, alle persone anziane e ai malati cronici, anche se hanno ricevuto tre dosi”. Avvicinandosi il Natale e con la curva dei contagi che fa registrare una nuova impennata, Anteas Ragusa si prodiga in consigli, in istruzioni per l’uso, per evitare che proprio le persone fragili, e tra queste gli anziani, possano subire contagi. “Se stiamo loro vicini – afferma il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà – più a lungo indossiamo la mascherina, meglio è. Però, non priviamo e non priviamoli dell’affetto che quest’anno possiamo esprimere grazie ai vaccini. Ecco, dobbiamo prendere atto di una nuova consapevolezza rispetto al Natale del 2020. Possiamo stare vicini ai nostri anziani, alle persone fragili, e lo possiamo fare utilizzando le misure protettive che la scienza ci ha fornito. Gli esperti ci ricordano che con tre dosi sviluppiamo livelli di protezione molto elevati. Il nostro grande vantaggio è di avere sempre portato avanti la politica della mascherina al chiuso e ora anche all’aperto in caso di affollamento. Valgono sempre le solite regole ma, soprattutto, vale la regola della responsabilità che, in particolare in caso di anziani o di persone fragili, non deve mai venire meno. Siamo convinti che passeremo un Natale migliore rispetto a quello dello scorso anno. Un Natale in cui faremo sentire, sino in fondo, tutta la nostra voglia di solidarietà”.

Salva