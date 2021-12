L’esterno under Semprevivo è il nuovo arrivo nel Ragusa calcio

Si chiama Pasquale Semprevivo, classe 2002, l’ultimo arrivo in casa Ragusa calcio che andrà a dare manforte alla batteria degli under. Esterno di fascia, adattabile sia a destra che a sinistra, Semprevivo arriva dall’Igea ma è cresciuto calcisticamente a Licata, di dove è originario, oltre ad avere fatto registrare numerose presenze, nelle scorse stagioni, in Eccellenza con il Canicattì, mettendosi in evidenza per una buona continuità delle prestazioni. “Arrivare a Ragusa a questo punto della stagione – afferma – è molto stimolante. Mi sono subito messo a disposizione dell’allenatore Filippo Raciti e sono certo che avrò tutto da imparare nel confronto con i grandi campioni che formano l’organico azzurro. Si vuole puntare a disputare un ottimo campionato. E diciamo che finora le risposte non sono mancate. Fornirò il mio piccolo contributo nel contesto di questo percorso”. Il responsabile dell’area tecnica Graziano Strano aggiunge: “Pasquale ha le idee chiare e, soprattutto, le caratteristiche per fare parte del nostro gruppo. Cercheremo di farlo crescere e siamo certi che lui ci ricambierà aiutandoci quando necessario”. Il Ragusa scenderà in campo domenica alle 14,30 allo stadio di contrada Selvaggio per affrontare il Palazzolo in quella che si annuncia l’ultima gara del girone di andata del campionato di Eccellenza.

