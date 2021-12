“Io ho quel che ho donato”, l’iniziativa di FdI e GN Ragusa

Sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 13, presso un gazebo allestito dai circoli cittadini di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale in piazza Libertà, sul lato nei pressi del Comando provinciale della Guardia di Finanza, sarà possibile donare vestiti, giocattoli, libri, farmaci da banco e igiene per la casa. Quanto raccolto durante le due mattinate verrà devoluto a enti e associazioni caritative e di solidarietà. L’iniziativa è denominata “Io ho quel che ho donato”, uno dei più celebri motti dannunziani, inciso sul frontone d’ingresso del Vittoriale, ed è una sorta di profezia karmica: l’impegno nel dare, nel donare, non è mai sprecato perché si genera un patrimonio capace di ritornare a chi lo ha compiuto. Un inno alla generosità, perché la vera gioia sta nel donare.

In un periodo in cui si registra un aumento delle famiglie in difficoltà economica, un piccolo gesto di solidarietà può regalare un grande sorriso a chi è meno fortunato di noi.

