Chiaramonte Gulfi. Mozione di sfiducia per il sindaco Gurrieri

Una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, è stata presentata da otto consiglieri comunali. E’ stata sottoscritta da Mario Cutello (già indicato per la candidatura a primo cittadino nelle prossime amministrative, Laura Lancia, Giovanni Garretto (della minoranza), Giancarlo Gurrieri, Vito Pavone, Giovanni Presti, , Dario Giardina, Elvira Ballato (della maggioranza e ora transitati all’opposizione). La mozione è stata depositata il 10 dicembre scorso.

Gli otto consiglieri rappresentano i tre quinti del consiglio comunale, composto da 12 elementi. Tra le motivazioni alla base dell’iniziativa, la gestione finanziaria dell’ente, divenuta difficile per una situazione debitoria con il servizio di tesoreria e per alcuni atti di citazione arrivati negli ultimi mesi; le inadempienze in materia di raccolta dei rifiuti, la gestione delle opere pubbliche, tra cui spiccano i progetti di vendita o riqualificazione dell’ex albergo «La Pineta» e la riqualificazione del mercato ortofrutticolo della frazione di Roccazzo. La mozione dovrà essere portata e discussa in aula entro 30 giorni dalla presentazione.

